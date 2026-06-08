Prognoza Nocą tylko pokropi, ale we wtorek miejscami ma lunąć jak z cebra. Radar opadów Oprac. Krzysztof Posytek |

Opady deszczu w nocy i we wtorek Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek pogodę w naszym kraju będzie kształtowała zatoka niżu Rosi znad Morza Północnego i Norwegii.

Wędrówka opadów we wtorek

W ciągu dnia front będzie powoli przemieszczał się na wschód, by wieczorem dotrzeć do Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Małopolski. Podczas przechodzenia przez kraj przyniesie opady o sumie 2-10 l/mkw.

Lokalnie na froncie rozwiną się burze, z którymi związane będą intensywne opady deszczu. Zdaniem synoptyka szczególnie groźnie będzie na południu, gdzie IMGW zamierza wydać alarmy nawet drugiego stopnia. Możliwe są tam ulewy do 20-30 l/mkw. Ponadto miejscami spadnie grad.

Opady deszczu w nocy i we wtorek Źródło: Ventusky.com

Radar i mapa opadów na żywo

Kolejne dni z opadami

Nie zapowiada się na to, by deszcz odpuścił w kolejnych dniach. Wręcz przeciwnie - w środę i czwartek spodziewane są w wielu rejonach ciągłe opady, a miejscami - burze z ulewami. Opady, tak bardzo potrzebne w naszym kraju, widać także w prognozach na kolejne dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Idzie diametralna zmiana pogody