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Nocą tylko pokropi, ale we wtorek miejscami ma lunąć jak z cebra. Radar opadów

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Prognozowane opady
Opady deszczu w nocy i we wtorek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Zmierza do nas kolejna dostawa deszczu. We wtorek opady spodziewane są w wielu rejonach. Miejscami rozwiną się burze, podczas których możliwe są ulewy i grad. Sprawdź na mapach, gdzie spodziewać się groźnej pogody.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wtorek pogodę w naszym kraju będzie kształtowała zatoka niżu Rosi znad Morza Północnego i Norwegii.

Wędrówka opadów we wtorek

W ciągu dnia front będzie powoli przemieszczał się na wschód, by wieczorem dotrzeć do Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Małopolski. Podczas przechodzenia przez kraj przyniesie opady o sumie 2-10 l/mkw.

Lokalnie na froncie rozwiną się burze, z którymi związane będą intensywne opady deszczu. Zdaniem synoptyka szczególnie groźnie będzie na południu, gdzie IMGW zamierza wydać alarmy nawet drugiego stopnia. Możliwe są tam ulewy do 20-30 l/mkw. Ponadto miejscami spadnie grad.

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Opady deszczu w nocy i we wtorek
Źródło: Ventusky.com

Radar i mapa opadów na żywo

Kolejne dni z opadami

Nie zapowiada się na to, by deszcz odpuścił w kolejnych dniach. Wręcz przeciwnie - w środę i czwartek spodziewane są w wielu rejonach ciągłe opady, a miejscami - burze z ulewami. Opady, tak bardzo potrzebne w naszym kraju, widać także w prognozach na kolejne dni.

Idzie diametralna zmiana pogody
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Idzie diametralna zmiana pogody

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogodydeszcz
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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