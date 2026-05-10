Prognoza Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej Damian Zdonek

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W kolejnym tygodniu Polska dostanie się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Doreen. Wraz z systemem frontów atmosferycznych już przed południem w poniedziałek niż przyniesie opady deszczu na zachodzie, a w godzinach popołudniowych również liczne burze. Wyładowania wystąpią nie tylko w strefie frontu chłodnego, ale również lokalnie w centrum i na południu Polski. Burze będą miały na ogół słaby i umiarkowany przebieg, a towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy.

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać strefa słabych i umiarkowanych, przelotnych opadów deszczu rzędu 2-10 l/mkw. oraz burz, podczas których popada mocniej, do 10-20 l/mkw. Wyładowania ominą jedynie północny zachód i północny wschód Polski. Wiatr z południowego wschodu i południa, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę.

Będzie deszczowo, a miejscami - burzowo

Za frontem napłynie chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia morskiego. Z tego powodu w kolejnych dniach przeważać będzie duże zachmurzenie, które lokalnie przyniesie słabe, przelotne opady deszczu.

We wtorek na wschodzie i w częściowo w centrum będzie pochmurnie, z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a lokalnie - burzami. Na zachodzie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

W środę spodziewane jest duże zachmurzenie. Na północy i w centrum przyniesie słabe, przelotne opady deszczu. Da się odczuć umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Gdzie popada w drugiej części tygodnia

Duże zachmurzenie, choć z rozpogodzeniami, prognozuje się również w czwartek. Na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany.

Piątek także przyniesie dużo zachmurzenie i rozpogodzenia. Tego dnia przelotne opady deszczu spodziewane są na południowym zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

