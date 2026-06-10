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Prognoza

Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu

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Ulewa, deszcz
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W najbliższych dniach pogodą w Polsce wciąż będą rządzić niże. Oznacza to dużo chmur, z których popada, a miejscami zagrzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, to nie zapowiada się na to, by nas rozpieściła. Jakich wartości możemy spodziewać się na termometrach?

Polska pozostaje w zatoce niżowej, której osią jest pofalowany front łączący dwa układy niżowe: niż Rosi znad Morza Norweskiego oraz niż znad północnych Włoch. Na froncie powstałym w wyniku napierania na siebie wzajemnie mas powietrza - zwrotnikowego płynącego nad wschodnią Europę oraz polarnego nasuwającego się znad Północnego Atlantyku - powstały zafalowania, czyli płytkie niże. Związane są z nimi zbiorowiska grubych chmur deszczowych, które w nocy przemieszczą się nad Polską.

Deszcz i burze

W czwartek Polska pozostanie w wilgotnej masie powietrza polarnego, pod kłębiącymi się chmurami. Rano na północy spadnie deszcz do 10-20 litrów na metr kwadratowy, ale opady będą stopniowo odchodzić poza granice kraju. W ciągu dnia pojawi się więcej zachmurzenia kłębiastego, które przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na zachodzie - burze. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w burzach powieje silniej.

CZYTAJ TEŻ: "Kłębowisko deszczowych chmur" nad Polską. Radar i mapa opadów

W piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w centrum i na północnym wschodzie zagrzmi. Temperatura osiągnie maksymalnie do 18-19 st. C na przeważającym obszarze kraju - cieplej, do 20 st. C, będzie tylko na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego zachodu, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w burzach - silnie.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

Do początku kolejnego tygodnia w wyż umacniający się nad zachodnią Europą będzie się wbijać atlantycki niż, który pod koniec tygodnia przemieści się nad Skandynawią. Polska pozostanie pod jego wpływem, co oznacza przechodzenie kolejnych frontów atmosferycznych z opadami i burzami. W rozwijającej się zatoce chłodu od Grenlandii po Karpaty ma dominować duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W masach atlantyckiego, rześkiego powietrza napływającego falami z zachodu temperatura nie będzie na ogół wzrastać powyżej 20 st. C.

W sobotę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Miejscami rozwiną się burze z opadami do 20 l/mkw. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Śląsku. Wiatr z północy i zachodu będzie umiarkowany i dość silny.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Niedziela zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu.

Pochmurny początek tygodnia

Poniedziałek ma przynieść pochmurną aurę z okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północy i wschodzie mogą rozwinąć się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 20 st. C na Pomorzu i południu. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny.

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Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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