Prognoza Tutaj chłodny front może zakłócić niedzielną sielankę Oprac. Krzysztof Posytek |

Opady deszczu w niedzielę 24 maja Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak w sobotę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtuje pogodny niż Zeno, który przemieszcza się znad Europy Środkowej w kierunku Alp. Za jego sprawą płynie do nas cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Droga frontu chłodnego

Od północnego zachodu w obszar wyżowy wbiła się jednak zatoka niżowa związana z niżem Jule znad północnej Skandynawii. W nocy przemieszczający się w zatoce front chłodny objął Pomorze, a w niedzielę będzie stopniowo postępował w głąb kraju. Kłębiące się nad nim chmury mogą przynieść przelotne opady deszczu i burze.

W niedzielę synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że rano front chłodny objawia się większym zachmurzeniem na północy kraju. Około godziny 12 znajdzie się na linii Suwałki - Toruń - Gorzów Wielkopolski i wówczas lokalnie mogą pojawić się na nim przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Do wieczora front dotrze do linii Siedlce - Łódź - Wrocław.

Opady deszczu w niedzielę 24 maja Źródło: Ventusky.com

Gdzie może zagrzmieć

Jeśli chodzi o burze, to według Zdonka ryzyko ich wystąpienia jest niewielkie. Jak wyjaśnia synoptyk, w środkowej troposferze panuje niewielka wilgotność, co skutecznie ogranicza możliwość budowania się chmur Cumulonimbus generujących wyładowania.

Zdonek prognozuje powstanie jednej lub dwóch słabych komórek burzowych, które oprócz wyładowań przyniosą deszcz do 10-15 l/mkw. i porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Największe ryzyko wykształcenia się chmur Cumulonimbus wystąpi na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu w drugiej połowie dnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zbliżymy się do 30 stopni. Później przyjdzie zmiana