Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Pogoda. Czy rosyjski niedźwiedź da nam już spokój?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Rosyjski niedźwiedź widoczny na mapie
Rosyjski niedźwiedź widoczny na mapie
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
Choć temperatura wzrasta do 13 stopni na południu Polski, na prawdziwą wiosnę trzeba będzie poczekać, bo w drugiej połowie lutego zmierzymy się jeszcze z falami arktycznego mrozu. Do tego na początku marca możliwe jest uderzenie rosyjskiego zimna. Końcówka zimy w naszym klimacie to przełom, czas dużej zmienności temperatury w wyniku starć Południa z Północą. Stąd wszystkie scenariusze pogodowe w grze.Artykuł dostępny w subskrypcji
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Tegoroczna zima coraz mocnej przypomina tę z przełomu 2009/2010, a my oglądamy sezon drugi "zimy, która nie chce odejść". Jeszcze w piątek trzynastego temperatura wzrastać ma do 8 stopni, ale opady deszczu zaczną na północy przechodzić w śnieg, a stanie się tak wraz z napieraniem na ciepłe masy powietrza wielkiej zatoki chłodu. Wiry niżowe, rozciągnięte od Morza Norweskiego po Morze Śródziemne, zaczną tłoczyć z północy kolejną porcję zimna. A wyraźnie rysuje się w prognozach modeli pogodowych - amerykańskich, europejskich i rosyjskich - że ten chłód jeszcze długo nam nie odpuści. I gdyby chociaż pogoda zdeklarowała się, w którą stronę podąża!

Tymczasem następować mają po sobie kliny ciepła i zatoki chłodu niosące huśtawkę pogodową w Polsce do wiosny. Rozbity niedawno wir polarny zainspirował cyrkulację powietrza przy ziemi do spływu arktycznych mas w stronę Kanady oraz Północnego Atlantyku. Te, napierając na ciepłe i wilgotne powietrze oceaniczne, dają impuls do rozwoju wielkich cyklonów szerokości umiarkowanych, sterujących na przemian wrzutami nad Europę ciepła z południa i zimna z północy.

Do około 25 lutego te dynamiczne wiry niżowe zafundują nam śnieżyce na zmianę z deszczem, a dopiero pod koniec miesiąca rozbudować się ma wał wyżowy, sięgający od Afryki północnej po Syberię. W wiosnę meteorologiczną 1 marca Europa Środkowa i Bałkany wkraczać mają pod ramię z jęzorem zimna sięgającym z głębi Arktyki rosyjskiej. Natężenie mrozu to jeszcze sprawa otwarta, ale sygnał, że zimno szybko nie opuści, jest wyraźny.

Jęzor zimna z głębi Rosji sięgający Europy środkowej i Bałkanów, temperatura na wys. 2 m o północy 1 marca
Jęzor zimna z głębi Rosji sięgający Europy środkowej i Bałkanów, temperatura na wys. 2 m o północy 1 marca
Źródło: CFS/meteociel.fr

Styczeń, który wpisał się w trend i zmienny wzorzec pogody

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Załamanie pogody na Majorce
Wichury poważnie ranią i wyrządzają wielkie szkody
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Połowa województw z niebezpiecznymi zjawiskami
Prognoza
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Nowy Jork zmaga się z mrozem
Takiej fali mrozu nie było od dawna. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom