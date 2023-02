W Skandynawii cieplej niż na Bałkanach, w Polsce miejscami 10 stopni

Obecną pogodę w Polsce w dużej mierze kształtuje układ wyżowy, który znajduje się nad Europą Środkową. Jak wyjaśnił na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, to właśnie on zaciąga na północ kontynentu ciepłe powietrze. Z drugiej strony układu barycznego płyną jednak chłodniejsze masy, których obecność wyraźnie zaznacza się w południowej Europie.

Ciepło na północy, zimno na południu

Jak wyjaśnił Wasilewski, z niżem tym związany jest front atmosferyczny, który obecnie przemieszcza się m. in. przez południową Polskę. Przynosi on ze sobą słabe opady deszczu ze śniegiem, a na obszarach górskich - również samego śniegu.

- Do Europy Zachodniej i Południowej, a nawet do Skandynawii płynie ciepłe powietrze, które tez przedostaje się do zachodniej Polski - wyjaśnił Wasilewski, wskazując na mapę. - To z tego powodu w zachodniej Polsce na termometrach będziemy prawie codziennie widzieć 8, 9, a czasami 10 stopni.