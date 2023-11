Tomasz Wasilewski o pogodzie w Polsce. "Warto zwrócić uwagę na to, co będzie za tydzień"

Do Polski w ciągu kolejnych dni będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze z północy kontynentu, gdzie teraz panuje mróz. W naszym kraju na razie się go nie spodziewamy, ale jak zaznaczał we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, temperatura będzie spadać "właściwie z dnia na dzień".

- Jest już zima w Europie, i to taka solidna - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. Na północy Finlandii w sobotę wcześnie rano temperatura spadła do -23 stopni Celsjusza. Jak dodał, "mroźna pogoda zdarza się tam o poranku i w ciągu dnia". Różnica temperatury między północą a południem kontynentu wyniosła 40 stopni. Na greckiej wyspie Karpatos termometry w tym czasie wskazały 22 stopnie powyżej zera.

Pochmurno, deszczowo i mglisto

Czy to oznacza, że możemy liczyć na to, że zza chmur wyjrzy słońce? Jak podkreślił Wasilewski, w dalszym ciągu będzie pochmurno, bo w powietrzu jest dużo wilgoci. - Nie spodziewajmy się, że (...) się rozpogodzi - powiedział.

Ochłodzenie "będzie systematyczne"

Widać to na wykresie prognozowanej temperatury dla Warszawy. W sobotę termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać 9 st. C i podobne wartości będą jeszcze przez kilka najbliższych dni. - Warto zwrócić uwagę na to, co będzie za tydzień. Temperatura z obecnych prawie 10 stopni obniży się do około pięciu maksymalnie w ciągu dnia, w nocy będzie bliska zeru - podkreślił prezenter tvnmeteo.pl.