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Prognoza

Chłód i deszcz prędko nie odpuszczą, ale w prognozach widać zmianę

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Deszcz, parasol, jesień, chłód
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: illustrissima/AdobeStock
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Układ niskiego ciśnienia sprawi, że w Polsce w kolejnych dniach wciąż będzie pochmurno i chłodno. W pogodzie widać jednak poprawę, a nawet szansę na ocieplenie. Sprawdź, co czeka nas w najbliższych dniach.

W okresie prognozy Polska pozostanie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Skandynawii i północno zachodniej Rosji, który kształtował będzie pogodę w Naszym kraju do początku przyszłego tygodnia.

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Przed nami pochmurny weekend

W sobotę w pasie od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Podlasie będzie pochmurno. Okresami spadnie słaby deszcz do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju niebo przykryje zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu na zachodzie i północy, o intensywności rzędu 2-5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 stopni na Podlasiu, przez 14-15 stopni w centrum, do 16-17 stopni na południu i zachodzie kraju. Wiatr południowo-zachodni przeważnie będzie umiarkowany, ale okresami na północnym zachodzie może stać się dość silny i porywisty. Jego prędkość to 40-50 kilometrów na godzinę, choć na wybrzeżu wzrośnie do 70 km/h, a w górach nawet do 90 km/h.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Niedziela na Pomorzu oraz Podkarpaciu upłynie pod chmurami zachmurzenia całkowitego oraz deszczem do 5-10 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju spodziewamy się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami oraz lokalnie słabego, przelotnego deszczu w centrum kraju. Słupki rtęci wskażą od 12-13 stopni na północy i w centrum kraju, do 14-16 stopni na południu. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni będzie umiarkowany, a okresami również porywisty.

Dni z "angielską" pogodą, ale widać też poprawę

Nowy tydzień przywita nas pochmurnym poniedziałkiem. Niebo przykryje zachmurzenie umiarkowane i duże. Czekają nas też przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. w centrum i na północnym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni na północy i w centrum kraju, do 13-14 stopni na południu. Wiatr północno-zachodni powieje umiarkowanie.

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Od wtorku ponownie znajdziemy się w zasięgu układu wysokiego ciśnienia. Jego centrum znad Europy Zachodniej przemieści się nad Polskę, a po zachodnich peryferiach napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze znad południowo-zachodniej części kontynentu. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie stopniowo wzrastać.

Wtorek rozpocznie się mgliście - zjawisku towarzyszyć będą niskie chmury. W drugiej części dnia niebo zacznie się przejaśniać, a lokalne nawet rozpogadzać. Nie będzie padać. Słupki rtęci wskażą od 11-12 stopni na wschodzie, do 13-14 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr zmienny będzie słaby i umiarkowany.

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W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Słaby deszcz może pojawić się jedynie na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni na północnym wschodzie, do 14-15 stopni w pozostałej części kraju. Powieje zmienny, słaby wiatr.

W okolicach czwartku i piątku nie jest wykluczone, że lokalnie na zachodzie Polski słupki rtęci zbliżą się w okolice 20 stopni.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyJesień
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