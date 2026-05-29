Radar i mapa opadów. Tak będzie wyglądać nocna wędrówka deszczu i burz
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w kraju kształtowana będzie przez płytki ośrodek niskiego ciśnienia Laudine znad Skandynawii. Związana z nim będzie strefa frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego. Około północy w sobotę wkroczy on od strony Pomorza Zachodniego i przyniesie potrzebne opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy.
- Lokalnie niewykluczone są również burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy - dodał synoptyk.
Przed burzami ostrzega też IMGW.
Pogoda. Burze w sobotę 30.05
Co czeka nas w dzień? W sobotę strefa frontowa przemieszczać się będzie dalej na wschód. Burze nad ranem zanikną i ponowny rozwój konwekcji spodziewany jest na godziny popołudniowe. Można się tego spodziewać zwłaszcza na południu i miejscami w centrum kraju. Wtedy głównym zagrożeniem podczas burz będą ulewne opady deszczu do 15-30 l/mkw. Nie można wykluczyć także opadów gradu.
Jak prognozuje nasz synoptyk, do wieczora front rozciągał się będzie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę.
To, jak opady deszczu będą się przemieszczać do sobotniego wieczoru, można zobaczyć na poniższym wideo: