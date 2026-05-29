Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Radar i mapa opadów. Tak będzie wyglądać nocna wędrówka deszczu i burz

|
Prognozowane opady
Prognozowane opady deszczu
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com, dane modelu GFS
Nocą do Polski wkroczy strefa opadów, możliwe są burze. Sobota przyniesie kontynuację burzowej i deszczowej aury. Gdzie spodziewać się pogorszenia pogody? Można to sprawdzić na mapach.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w kraju kształtowana będzie przez płytki ośrodek niskiego ciśnienia Laudine znad Skandynawii. Związana z nim będzie strefa frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego. Około północy w sobotę wkroczy on od strony Pomorza Zachodniego i przyniesie potrzebne opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy.

- Lokalnie niewykluczone są również burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy - dodał synoptyk.

Przed burzami ostrzega też IMGW.

Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano

Pogoda. Burze w sobotę 30.05

Co czeka nas w dzień? W sobotę strefa frontowa przemieszczać się będzie dalej na wschód. Burze nad ranem zanikną i ponowny rozwój konwekcji spodziewany jest na godziny popołudniowe. Można się tego spodziewać zwłaszcza na południu i miejscami w centrum kraju. Wtedy głównym zagrożeniem podczas burz będą ulewne opady deszczu do 15-30 l/mkw. Nie można wykluczyć także opadów gradu.

Jak prognozuje nasz synoptyk, do wieczora front rozciągał się będzie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę.

To, jak opady deszczu będą się przemieszczać do sobotniego wieczoru, można zobaczyć na poniższym wideo:

Klatka kluczowa-466308
Prognozowane opady deszczu
Źródło: Ventusky.com
Klatka kluczowa-466235
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Radar i mapa opadów na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
TVN24
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
burzeprognozaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
pap_20100821_1E3
Gdzie może trafić irański uran? Wskazano jeden kraj
BIZNES
Donald Trump
Narada w Situation Room. Trump zdecyduje
TVN24
kierowczyni cnn
"Widziałem panią z telefonem w dłoni". Niecodzienna kontrola drogowa
TVN24
Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego
Znany szpital w poważnym kryzysie. Co z bezpieczeństwem pacjentów?
Piotr Wójcik
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
TVN24
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
"Front pożaru został zatrzymany". Ogień w lasach pod Warszawą
MAZOWSZE
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
piorun burza
Ostrzeżenia przed nocnymi burzami. Gdzie je wydano
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
TVN24
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
TVN24
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"To miała być podróż VIP". Zmieniła się w prawdziwy koszmar
Dromader
Piloci Dromaderów tankują wodę w trzy minuty
WARSZAWA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom