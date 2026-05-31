Deszczowa noc, burzowy poniedziałek. Tak deszcz ma wędrować nad krajem

Prognozowane opady w Polsce w poniedziałek po południu
Prognoza opadów na niedzielny wieczór i poniedziałek
Opady nadciągają nad Polskę. W kolejnych godzinach nad południem kraju przewędruje układ niżowy, który w wielu miejscach przyniesie wyczekiwany deszcz. Gdzie spadnie go najwięcej?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z atlantycką cyrkulacją powietrza. Tworzą ją ośrodki niżowe znad oceanu, które przemieszczają się na wschód. Łagodne i dość wilgotne powietrze nie płynie idealnie prosto - jego ruch jest falujący, a w zasięgu tzw. doliny zafalowania tworzą się wtórne ośrodki niżowe.

W niedzielę i poniedziałek w części Polski w mocy są alarmy IMGW. Synoptycy ostrzegają przed burzami na północnym wschodzie kraju oraz silnym deszczem w pasie południowo-zachodnim.

Mapa opadów. Tu najsilniej popada w nocy

W poniedziałek, pierwszy dzień meteorologicznego lata, Polska będzie w bezpośredniej bliskości wtórnego niżu Mechthild. Według synoptyka najbliższej doby zbliży się on do południowo-zachodnich granic Polski i w towarzystwie frontów atmosferycznych przemieszczać się ma wzdłuż naszych południowych granic.

W godzinach nocnych strefa frontowa wyraźnie zaznaczy się na krańcach południowo-zachodnich i częściowo południowych. Wystąpią opady deszczu, przeważnie o ciągłym charakterze ze zmienną intensywnością. W chmury frontowe wbudowane będą też chmury burzowe z intensywniejszym deszczem - największe ryzyko burzy prognozowane jest w Sudetach.

Radar opadów. Może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy

Jak dodał Wakszyński, w ciągu dnia opady frontowe obejmą województwa południowe. Przeważać będą słabe, okresowo umiarkowane, ciągłe opady deszczu o dwunastogodzinnej sumie rzędu 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Okresami, szczególnie w rejonie górskim, możliwe będą burze podbijające lokalnie sumy opadów o 20-30 l/mkw.

Jak będzie kształtowała się pogoda w pozostałych regionach? W poniedziałek przeważająca części kraju znajdzie się w strumieniu wilgotnego powietrza polarnego morskiego, w którym w ciągu dnia rozwijać się będą z powodzeniem chmury kłębiasto-deszczowe z przelotnymi opadami deszczu oraz możliwymi lokalnymi burzami.

- Największe ryzyko wystąpienia burz prognozowane jest w pasie od Warmii, przez Mazowsze, po Ziemię Świętokrzyską. Nie powinno padać jedynie na północno-wschodnich i północno-zachodnich krańcach Polski - podsumował Wakszyński.

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
