Burze. Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, tu noc będzie groźna

Prognoza pogody na noc
Tej nocy oraz w sobotę rano w części kraju należy spodziewać się burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega kilka województw.

Około północy w nocy z piątku na sobotę do Polski, od strony od Pomorza Zachodniego, wkroczy front atmosferyczny. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, front przyniesie opady deszczu o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się również burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu. Ostrzegają przed nimi synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • lubuskim;
  • dolnośląskim (poza częścią południowo-wschodnią);
  • wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, nowotomyskim, wolsztyńskim.

Jak prognozują synoptycy, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie opady mogą być większe, dochodzące do 25 l/mkw. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości do 60 km/h.

Niebezpiecznie będzie od północy w sobotę do godziny 8 tego samego dnia.

Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
