Burze. Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, tu noc będzie groźna
Około północy w nocy z piątku na sobotę do Polski, od strony od Pomorza Zachodniego, wkroczy front atmosferyczny. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, front przyniesie opady deszczu o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się również burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu. Ostrzegają przed nimi synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- lubuskim;
- dolnośląskim (poza częścią południowo-wschodnią);
- wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, nowotomyskim, wolsztyńskim.
Jak prognozują synoptycy, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie opady mogą być większe, dochodzące do 25 l/mkw. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości do 60 km/h.
Niebezpiecznie będzie od północy w sobotę do godziny 8 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.