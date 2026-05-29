Prognoza Burze. Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, tu noc będzie groźna Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na noc

Około północy w nocy z piątku na sobotę do Polski, od strony od Pomorza Zachodniego, wkroczy front atmosferyczny. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, front przyniesie opady deszczu o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się również burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu. Ostrzegają przed nimi synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

lubuskim ;

dolnośląskim (poza częścią południowo-wschodnią);

wielkopolskim, w powiatach: międzychodzkim, nowotomyskim, wolsztyńskim.

Jak prognozują synoptycy, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 15-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie opady mogą być większe, dochodzące do 25 l/mkw. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości do 60 km/h.

Niebezpiecznie będzie od północy w sobotę do godziny 8 tego samego dnia.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.