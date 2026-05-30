Burze. Ostrzeżenia IMGW. Groźnie w 11 województwach

Burze, piorun
Pogoda na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami w wielu rejonach Polski. Alerty pojawiły się w 11 województwach. Sprawdź, gdzie spodziewać się wyładowań.

Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w nocy do Polski wkroczył front atmosferyczny z opadami deszczu. W sobotni poranek znajduje się na zachodzie kraju - około godziny 6 najintensywniej padało w Wielkopolsce i lokalnie na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia front będzie przemieszczał się dalej na wschód, przynosząc nie tylko deszcz, lecz także burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: nakielskim, żnińskim, mogileńskim, radziejowskim, aleksandrowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, brodnickim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • łódzkim;
  • mazowieckim, w powiatach zachodnich;
  • świętokrzyskim, poza powiatami na krańcach wschodnich;
  • dolnośląskim (poza częścią południowo-wschodnią);
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim.

Jak prognozują synoptycy, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu - na zachodzie rzędu 15-20 (lokalnie 25) litrów wody na metr kwadratowy, a w reszcie kraju od 20 do 30 l/mkw. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości do 60-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Na północnym zachodzie niebezpieczne warunki będą panować do godziny 7.30 w sobotę, a na południowym zachodzie - do godz. 8 tego samego dnia. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem groźnie będzie w godzinach 8-20 w sobotę.

Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Udostępnij:
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
