Burze. Ostrzeżenia IMGW. Groźnie w 11 województwach

Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w nocy do Polski wkroczył front atmosferyczny z opadami deszczu. W sobotni poranek znajduje się na zachodzie kraju - około godziny 6 najintensywniej padało w Wielkopolsce i lokalnie na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia front będzie przemieszczał się dalej na wschód, przynosząc nie tylko deszcz, lecz także burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami północnymi;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: nakielskim, żnińskim, mogileńskim, radziejowskim, aleksandrowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, brodnickim;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

łódzkim ;

mazowieckim , w powiatach zachodnich;

świętokrzyskim , poza powiatami na krańcach wschodnich;

dolnośląskim (poza częścią południowo-wschodnią);

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim.

Jak prognozują synoptycy, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu - na zachodzie rzędu 15-20 (lokalnie 25) litrów wody na metr kwadratowy, a w reszcie kraju od 20 do 30 l/mkw. Spodziewane są też porywy wiatru o prędkości do 60-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Na północnym zachodzie niebezpieczne warunki będą panować do godziny 7.30 w sobotę, a na południowym zachodzie - do godz. 8 tego samego dnia. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem groźnie będzie w godzinach 8-20 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.