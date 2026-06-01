Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami wschodnimi;

podlaskim , w powiatach południowo-zachodnich

pomorskim , w powiatach południowo-wschodnich;

mazowieckim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim , poza powiatami południowymi;

małopolskim , w powiatach północnych;

śląskim , w powiatach położonych w północnej połowie regionu;

łódzkim , poza powiatami zachodnimi;

kujawsko-pomorskim , w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;

wielkopolskim, w powiecie kolskim.

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25-30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe będą porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych.

Niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach 12-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem z burzami w województwach:

dolnośląskim , w powiatach położonych na krańcach południowych;

opolskim , w powiatach południowych;

śląskim , w południowej połowie województwa;

małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W województwach lubuskim i dolnośląskim alarmy będą w mocy do godziny 10 w poniedziałek. W województwach opolskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

