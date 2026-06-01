Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Krzysztof Posytek
|
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. Obowiązują też alarmy przed ulewami, które wystąpią w czasie wyładowań atmosferycznych.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
  • podlaskim, w powiatach południowo-zachodnich
  • pomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim, poza powiatami południowymi;
  • małopolskim, w powiatach północnych;
  • śląskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
  • łódzkim, poza powiatami zachodnimi;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;
  • wielkopolskim, w powiecie kolskim.

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25-30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe będą porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych.

Niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach 12-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem z burzami w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach położonych na krańcach południowych;
  • opolskim, w powiatach południowych;
  • śląskim, w południowej połowie województwa;
  • małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W województwach lubuskim i dolnośląskim alarmy będą w mocy do godziny 10 w poniedziałek. W województwach opolskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
TVN24
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
burzaburzeprognozaprognoza pogodypogodaIMGW
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane o pierwszym kwartale 2026 roku
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
TVN24
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Samolot wojskowy wyruszył po Klaudię. Powrót zaplanowano na czwartek
TVN24
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
TVN24
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
TVN24
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
TVN24
Opady
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Działka przy Burakowskiej, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem
Kolejarze chcą zabudować działkę przy torach
Dariusz Gałązka
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
Świat
Wołodymyr Zełenski
Siemoniak o decyzji Zełenskiego: to utrata serc Polaków
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
Donald Trump
Trump o negocjacjach z Iranem: usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się
TVN24
Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ
ONZ "bankrutuje". Za problemami finansowymi stoją USA i Chiny
TVN24
barczewo drv
Samolot wylądował na polu rzepaku. Policja o szczegółach
TVN24
6 min
pc
Wydanie z 31.05.2026
TVN24
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nerwowo na rynku ropy
BIZNES
Izraelski atak na południu Libanu
Eskalacja kilka dni po rozmowach. "To musi się skończyć"
TVN24
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Drzwi polskiego konsulatu oblane farbą. Władze Nowego Jorku reagują
TVN24
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Zbierał pieniądze od dyrektorów na "prezenty dla polityków". Akt oskarżenia przeciwko wójtowi
WARSZAWA
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
Świat
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
imageTitle
"Zupełnie inna rzeczywistość" Świątek. Co dalej po porażce w Paryżu?
EUROSPORT
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom