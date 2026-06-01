Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
- podlaskim, w powiatach południowo-zachodnich
- pomorskim, w powiatach południowo-wschodnich;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim, poza powiatami południowymi;
- małopolskim, w powiatach północnych;
- śląskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
- łódzkim, poza powiatami zachodnimi;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach położonych we wschodniej połowie regionu;
- wielkopolskim, w powiecie kolskim.
Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25-30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe będą porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych.
Niebezpieczne zjawiska spodziewane są w godzinach 12-19 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach położonych na krańcach południowych;
- opolskim, w powiatach południowych;
- śląskim, w południowej połowie województwa;
- małopolskim, w powiatach położonych na południu regionu.
W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
W województwach lubuskim i dolnośląskim alarmy będą w mocy do godziny 10 w poniedziałek. W województwach opolskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 15 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.