Prognoza Nie tylko burze. Są kolejne ostrzeżenia

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy przed burzami zostały wydane w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, grajewskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, białostockim, Białystok, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;

mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

IMGW prognozuje w tych miejscach burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 14 w niedzielę i wygasną o godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w województwach:

lubuskim , w powiatach żarskim i żagańskim;

dolnośląskim , poza powiatami na północy i północnym wschodzie;

opolskim , poza powiatami północnymi;

śląskim , w południowej połowie województwa;

małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W województwach lubuskim i dolnośląskim alarmy zaczną obowiązywać o godz. 20 w niedzielę i będą w mocy do godz. 10 w poniedziałek. W województwach opolskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać w godzinach 1-15 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.