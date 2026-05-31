Nie tylko burze. Są kolejne ostrzeżenia
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy przed burzami zostały wydane w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, grajewskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, białostockim, Białystok, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.
IMGW prognozuje w tych miejscach burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.
Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 14 w niedzielę i wygasną o godz. 19 tego samego dnia.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- lubuskim, w powiatach żarskim i żagańskim;
- dolnośląskim, poza powiatami na północy i północnym wschodzie;
- opolskim, poza powiatami północnymi;
- śląskim, w południowej połowie województwa;
- małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz.
W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami - silnym. Miejscami spadnie do 25-40 l/mkw. Opadom przejściowo towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
W województwach lubuskim i dolnośląskim alarmy zaczną obowiązywać o godz. 20 w niedzielę i będą w mocy do godz. 10 w poniedziałek. W województwach opolskim, śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać w godzinach 1-15 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.