Prognoza Burze i silny wiatr w prognozach. Alarmy IMGW mogą objąć większość kraju Oprac. Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Co z niej wynika? Niedziela i poniedziałek powinny być wolne od ostrzeżeń przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Te mają wrócić jednak we wtorek. Tego dnia dla województw dolnośląskiego, opolskiego oraz południowej części woj. lubuskiego mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed burzami.

Prognoza zagrożeń na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW - środa

W środę zagrożeniem może być silny wiatr. Żółte alarmy przed tym zjawiskiem mają zostać wydane w województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Prognoza zagrożeń na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.