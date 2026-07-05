Burze i silny wiatr w prognozach. Alarmy IMGW mogą objąć większość kraju
Synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Co z niej wynika? Niedziela i poniedziałek powinny być wolne od ostrzeżeń przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Te mają wrócić jednak we wtorek. Tego dnia dla województw dolnośląskiego, opolskiego oraz południowej części woj. lubuskiego mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed burzami.
Prognoza zagrożeń IMGW - środa
W środę zagrożeniem może być silny wiatr. Żółte alarmy przed tym zjawiskiem mają zostać wydane w województwach: mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.