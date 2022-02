Stany ostrzegawcze i alarmowe mogą zostać przekroczone

Wzdłuż Wybrzeża alerty stracą ważność o godz. 23 w poniedziałek, a w rejonie Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry o godz. 12 we wtorek.

W wyniku wysokiego napełnienia Bałtyku dla części woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Obowiązują one w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego. Przewiduje się tam wahania i wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty będą ważne do godz. 9 we wtorek.