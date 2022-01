Pogoda 16 dni: powoli zmierzamy w kierunku większej zimy

Zimno, które wtargnie do nas w poniedziałek, nie będzie jednak jeszcze trwałym ochłodzeniem - na takie przyjdzie czas po 21 stycznia. Do tego czasu przechodzące nad Polską kolejne fronty atmosferyczne będą odpowiedzialne za wahania temperatury, która czasami będzie prawie wiosenna, a innym razem lekko zimowa. Przykład takiej chwilowej zmiany będziemy mieć na początku tygodnia, gdy wietrzny niż znajdujący się na wschód od Polski sprowadzi do nas na krótko zimne, arktyczne powietrze z północy (patrz mapa).