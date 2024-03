W pierwszych dniach wiosny czeka nas ocieplenie. W weekend termometry w części kraju wskażą nawet 17 stopni Celsjusza. W niektórych regionach spadnie deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zacznie się wiosna astronomiczna. Tego dnia prognozowane jest zmienne zachmurzenie od małego na południowym zachodzie do dużego na północnym wschodzie kraju. W rejonie Pomorza pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby, południowy.

Wzrost temperatury

Czwartek, pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, na północy, zachodzie i w centrum Polski przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pozostałych regionach wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr, z kierunków zmiennych.

W piątek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu pojawią się na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C w rejonie Podlasia do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, przeważnie południowy.

Niedziela zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl