Przybyło alarmów IMGW. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze

Jak przekazali synoptycy, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 65 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są opady gradu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godz. 7 w niedzielę.