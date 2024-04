Alarmy IMGW. Sprawdź, gdzie należy uważać

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Ostrzeżenia IMGW - roztopy

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza, który w górach powodować będzie odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 st. C, tylko pierwszej nocy około 1 st. C. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C do 13 st. C, tylko w niedzielę około 6 st. C. Suma opadów deszczu punktowo wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje wiatr o średniej prędkości od 20 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu.