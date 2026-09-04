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Ulewy i wichury w Polsce. Ostrzeżenia IMGW miejscami mają drugi stopień

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Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW w części kraju wydał alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W wielu województwach wciąż obowiązują alarmy pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem. Lokalnie zagrożeniem będą też intensywne opady deszczu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

  • dolnośląskim (na południu województwa),
  • wielkopolskim (w powiatach południowych),
  • kujawsko-pomorskim (w części południowej województwa).

Jak przekazał IMGW, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach do około 100 km/h. Miejscami spodziewane są również burze.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • kujawsko-pomorskim (poza powiatami objętymi alarmem drugiego stopnia);
  • wielkopolskim (poza powiatami objętymi alarmem drugiego stopnia);
  • lubuskim;
  • dolnośląskim (poza powiatami objętymi alarmem drugiego stopnia);
  • opolskim;
  • śląskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim;
  • małopolskim, poza powiatami południowymi;
  • podkarpackim, poza południem obszaru.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75-85 km/h, południowo-zachodniego, skręcającego na zachodni. Miejscami wystąpić mogą również burze. Alarmy będą wchodziły w życie w piątek w godzinach 16-22, od północnego zachodu w głąb kraju. Wygasać mają w takiej samej kolejności od godz. 22 w piątek do godz. 3 w sobotę. Synoptycy dodali, że ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być korygowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem w powiatach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatami: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, choszczeńskim, wałeckim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim, kętrzyńskim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim.

W wyżej wskazanych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów ma wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W większości regionów alarmy wygasną o godz. 20 w piątek, tylko na Warmii i Mazurach będą obowiązywać do północy w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyIMGW
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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