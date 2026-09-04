Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz zmierza nad Polskę Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem w powiatach:

zachodniopomorskim , wszędzie poza pasem powiatów południowych;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim, na północnym wschodzie i w centrum obszaru.

W wyżej wskazanych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów ma wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną o godz. 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.