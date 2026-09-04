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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz zmierza nad Polskę

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Ulewne opady deszczu
Prognoza pogody na piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym deszczem. Do Polski zbliżają się fronty atmosferyczne niosące intensywne opady. Sprawdź, gdzie w kolejnych godzinach ma najsilniej padać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem w powiatach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza pasem powiatów południowych;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, na północnym wschodzie i w centrum obszaru.

W wyżej wskazanych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów ma wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną o godz. 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyIMGW
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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