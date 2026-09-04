Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz zmierza nad Polskę
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
>>>CZYTAJ TEŻ: Załamanie pogody tuż-tuż. Czekają nas nawalne opady
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem w powiatach:
- zachodniopomorskim, wszędzie poza pasem powiatów południowych;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, na północnym wschodzie i w centrum obszaru.
W wyżej wskazanych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Prognozowana wysokość opadów ma wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy wejdą w życie w piątek o godzinie 10 i wygasną o godz. 20 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.