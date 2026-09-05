Silny wiatr w części kraju. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły wydano w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim.

Wiatr z północnego zachodu będzie tu wiać ze średnią prędkością 45 kilometrów na godzinę, z podmuchami do 85 km/h. W strefie nadmorskiej będzie jeszcze silniejszy, dochodząc do 60 km/h, a w porywach - do 90 km/h. Alarmy będą ważne do godz. 6 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano zaś w woj. pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, wejherowskim, puckim oraz nowodworskim, a także w woj. warmińsko-mazurskim, w powiatach elbląskim i Elbląg. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Alarmy wygasną o godzinie 6 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.