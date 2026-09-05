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Prognoza

Silny wiatr w części kraju. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Damian Dziugieł
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Damian DziugiełOprac. Krzysztof Posytek
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Silny wiatr, noc
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Nocą w części kraju spodziewany jest silny wiatr. Porywy mogą osiągać prędkość nawet do 90 kilometrów na godzinę. W mocy są alarmy drugiego i pierwszego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły wydano w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim.

Wiatr z północnego zachodu będzie tu wiać ze średnią prędkością 45 kilometrów na godzinę, z podmuchami do 85 km/h. W strefie nadmorskiej będzie jeszcze silniejszy, dochodząc do 60 km/h, a w porywach - do 90 km/h. Alarmy będą ważne do godz. 6 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano zaś w woj. pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, wejherowskim, puckim oraz nowodworskim, a także w woj. warmińsko-mazurskim, w powiatach elbląskim i Elbląg. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Alarmy wygasną o godzinie 6 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaburzewiatrIMGW
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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