Mgły i ulewy. Ostrzeżenia IMGW w ponad połowie Polski

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

podlaskim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim ;

świętokrzyskim ;

śląskim ;

łódzkim ;

opolskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim, giżyckim, mrągowskim, piskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek, radziejowskim;

wielkopolskim , w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

dolnośląskim, w powiatach: trzebnickim, milickim, oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, średzkim, świdnickim, strzelińskim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim.

Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 we wtorek do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy obowiązują w województwie śląskim, w powiatach cieszyńskim i bielskim.

Obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie słabych i umiarkowanych opadów deszczu. Spodziewana wysokość opadów do końca ważności ostrzeżenia, tj. do godz. 20 we wtorek, 7 października, miejscami wyniesie od 15 do 20 l/mkw., co będzie skutkować całkowitą sumą opadów za okres ich występowania rzędu 40-55 l/mkw.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.