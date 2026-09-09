Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Prognoza

Upał, ulewy z burzami i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

|
Ulewy
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Aleksei Ignatov/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wieloma zagrożeniami ze strony pogody. Obowiązują alarmy przed upałem, silnym deszczem z burzami i podmuchami wiatru. Sprawdź, gdzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

  • śląskim, wszędzie poza powiatami lublinieckim i kłobuckim;
  • małopolskim, wszędzie poza powiatem tatrzańskim;
  • podkarpackim, wszędzie poza powiatami południowymi;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • łódzkim, w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;
  • mazowieckim, w powiatach wschodnich, centralnych i południowych;
  • podlaskim, w powiecie siemiatyckim.

W tych regionach prognozowany jest upał - temperatura maksymalna w dzień wyniesie miejscami od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wejdą w życie w godz. 13-14 w środę i będą w mocy do godz. 18 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach kłodzkim i ząbkowickim;
  • opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim.

IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 kilometrów na godzinę. Poza tym może padać grad. Alarmy będą ważne od godziny 17 w środę do godz. 5 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W części kraju zagrożeniem będzie silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim w województwach:

  • śląskim, w powiecie żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim.

IMGW prognozuje tutaj wystąpienie punktowo silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 21 w środę do godz. 1 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
pogodaUpałburzedeszcz
Czytaj także:
pap_20260801_0UJ
Wrześniowy upał w Polsce. Gdzie termometry pokazały ponad 30 stopni
Polska
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
Świat
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
"Poważny cios dla populacji słoni". Podejrzewają otrucie
Świat
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
Świat
Burza, chmury, deszcz
Deszczowy front przejdzie przez Polskę. Gdzie będzie padać i grzmieć
Prognoza
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
Prognoza
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
Świat
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
Polska
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
Świat
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
Świat
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom