Środa z upałem i ulewami. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:
- śląskim, wszędzie poza powiatami lublinieckim i kłobuckim;
- małopolskim, wszędzie poza powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim, wszędzie poza powiatami południowymi;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;
- mazowieckim, w powiatach wschodnich, centralnych i południowych;
- podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
W tych regionach prognozowany jest upał - temperatura maksymalna w dzień wyniesie miejscami od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wejdą w życie w godz. 13-14 w środę i będą w mocy do godz. 18 tego samego dnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Żółte ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach kłodzkim i ząbkowickim;
- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim.
IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 kilometrów na godzinę. Poza tym może padać grad. Alarmy będą ważne od godziny 17 w środę do godz. 5 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.