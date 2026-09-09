Prognoza Środa z upałem i ulewami. Ostrzeżenia IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

śląskim , wszędzie poza powiatami lublinieckim i kłobuckim;

małopolskim , wszędzie poza powiatem tatrzańskim;

podkarpackim , wszędzie poza powiatami południowymi;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim , w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;

mazowieckim , w powiatach wschodnich, centralnych i południowych;

podlaskim, w powiecie siemiatyckim.

W tych regionach prognozowany jest upał - temperatura maksymalna w dzień wyniesie miejscami od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wejdą w życie w godz. 13-14 w środę i będą w mocy do godz. 18 tego samego dnia.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami pojawiły się w województwach:

dolnośląskim , w powiatach kłodzkim i ząbkowickim;

opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim.

IMGW spodziewa się tutaj opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 70 kilometrów na godzinę. Poza tym może padać grad. Alarmy będą ważne od godziny 17 w środę do godz. 5 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.