Śnieg, ulewy, oblodzenie. Ostrzeżenia IMGW

Deszcz ze śniegiem, opady
Pogoda na poniedziałek 17.11
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i oblodzeniem. Lokalnie sypnie też śniegiem. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki;
  • małopolskim, w jego południowej połowie regionu;
  • śląskim, w powiecie żywieckim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym.

Alarmy ważne będą od godziny 5 bądź 9 w poniedziałek do godziny 2 lub 5 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim.

Na obszarach powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów.

Alarmy ważne będą w godzinach 7-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

IMGW wydał też ostrzeżenia przed oblodzeniem w województwach:

  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
  • małopolskim, w powiatach południowych;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie spadnie do około -4 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

