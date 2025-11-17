Śnieg, ulewy, oblodzenie. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na poniedziałek 17.11 Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki;

małopolskim , w jego południowej połowie regionu;

śląskim, w powiecie żywieckim.

W powyższych powiatach prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym.

Alarmy ważne będą od godziny 5 bądź 9 w poniedziałek do godziny 2 lub 5 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim.

Na obszarach powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu powodujące lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów.

Alarmy ważne będą w godzinach 7-19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

IMGW wydał też ostrzeżenia przed oblodzeniem w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

małopolskim , w powiatach południowych;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie spadnie do około -4 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB