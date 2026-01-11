Logo TVN24
Prognoza

Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy

Śnieg, zima, chodnik
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. W wielu regionach obowiązują żółte i pomarańczowe alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały ogłoszone w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, kartuskim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, malborskim, nowodworskim, kwidzyńskim, sztumskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym - na Pomorzu powodujące do 20-30 centymetrów, a lokalnie - do około 50 cm, a na południu do 15-30 cm, w górach - od 25 do 40 cm.

W województwie małopolskim alarmy są ważne do godziny 10 w poniedziałek, w woj. warmińsko-mazurskim - do godz. 12 w poniedziałek, a na Pomorzu - do godz. 15 w poniedziałek.

01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami obowiązują w województwie podkarpackim.

W tym województwie spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 12 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: braniewskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim,
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, poza powiatami: ropczycko-sędziszowskim, dębickim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim, jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, lubaczowskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, Przemyśl, łańcuckim.

W tych powiatach prognozuje się opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20, a w górach - do 30 cm.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną w poniedziałek o godz. 15.

Niebezpieczny lód
Niebezpieczny lód
Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach

  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, bolesławieckim, polkowickim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim;
  • lubuskim, wszędzie poza powiatami: wschowskim, strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski;
  • warmińsko-mazurskim, we wschodniej części województwa;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W dzień temperatura może nie przekroczyć tam -10/-13 st. C. Synoptycy prognozują w północno-wschodniej Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę miejscami temperaturę - od -19 do -22 st. C.

Na południowym zachodzie alarmy wygasną o godzinie 9 w poniedziałek, a na północnym wschodzie - o godz. 9 w środę.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP
Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

