13 województw z ostrzeżeniami. Nie tylko gołoledź

Jak przekazał przed godziną 14 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, lokalnie na wschodzie i w centrum kraju występują słabe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Można się ich spodziewać głównie na Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale również lokalnie w Wielkopolsce i na Kujawach.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;
- mazowieckim, poza powiatami ostrołęckim i makowskim;
- kujawsko-pomorskim, poza częścią północno-wschodnią regionu;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
- śląskim, poza powiatami: bielskim, cieszyńskim i żywieckim;
- opolskim;
- świętokrzyskim;
- dolnośląskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i złotowskim
Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Ostatnie ostrzeżenia wygasną w sobotę o godzinie 22.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu i północy.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w sobotę do godziny 16 w niedzielę.
Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock