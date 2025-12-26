Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

13 województw z ostrzeżeniami. Nie tylko gołoledź

Gołoledź
Prognoza na piatek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W kilkunastu województwach obowiązują alarmy przed opadami marznącymi. Są też miejsca, gdzie zagrożeniem będzie silny wiatr.

Jak przekazał przed godziną 14 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, lokalnie na wschodzie i w centrum kraju występują słabe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Można się ich spodziewać głównie na Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale również lokalnie w Wielkopolsce i na Kujawach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;
  • mazowieckim, poza powiatami ostrołęckim i makowskim;
  • kujawsko-pomorskim, poza częścią północno-wschodnią regionu;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
  • śląskim, poza powiatami: bielskim, cieszyńskim i żywieckim;
  • opolskim;
  • świętokrzyskim;
  • dolnośląskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i złotowskim

Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną w sobotę o godzinie 22.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"

"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"

WARSZAWA
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach

Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach

WARSZAWA

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu i północy.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w sobotę do godziny 16 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyIMGW
Czytaj także:
Zima, śnieg, auto, parasol
Koniec roku przyniesie sporo chmur i opadów
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom