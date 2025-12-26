13 województw z ostrzeżeniami. Nie tylko gołoledź

Prognoza na piatek Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał przed godziną 14 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, lokalnie na wschodzie i w centrum kraju występują słabe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Można się ich spodziewać głównie na Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale również lokalnie w Wielkopolsce i na Kujawach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;

mazowieckim , poza powiatami ostrołęckim i makowskim;

kujawsko-pomorskim , poza częścią północno-wschodnią regionu;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;

śląskim , poza powiatami: bielskim, cieszyńskim i żywieckim;

opolskim ;

świętokrzyskim ;

dolnośląskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim, poza powiatami: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i złotowskim

Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną w sobotę o godzinie 22.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu i północy.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w sobotę do godziny 16 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.