Prognoza Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Lokalnie silnie popada Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili w piątek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim ;

podkarpackim, wszędzie poza powiatami: mieleckim, dębickim, jasielskim.

Na obszarze tym spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie sięgające 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek w godzinach 12-21.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.