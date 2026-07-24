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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Lokalnie silnie popada

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Burza, wiatr
Prognoza pogody w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Piątek lokalnie wciąż ma być burzowy, a wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i opady gradu. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili w piątek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim, wszędzie poza powiatami: mieleckim, dębickim, jasielskim.

Na obszarze tym spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie sięgające 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenia będą w mocy w piątek w godzinach 12-21.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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