Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu pojawią się intensywne opady deszczu Matylda Dziechcińska |

Warunki biometo w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Tomasz Wozniak/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed ulewami oraz drugiego stopnia przed ulewami z burzami.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu z burzami

Pomarańczowe alerty wydano w województwach:

kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, lipnowskim, toruńskim, Toruń, inowrocławskim, Inowrocław, mogileńskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek;

wielkopolskim, w powiatach: kolskim, konińskim, Konin, słupieckim, gnieźnieńskim, wrzesińskim, średzkim, śremskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, pleszewskim, jarocińskim;

lubuskim, w powiecie wschowskim;

dolnośląskim.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie od 40 l/mkw. do 60 l/mkw., lokalnie 70 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alerty wydano w województwach:

kujawsko-pomorskim, w powiatach nieoznaczonych na pomarańczowo;

wielkopolskim, w powiatach: wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, poznańskim, Poznań, szamotulskim, nowotyskim, grodziskim, wolsztyńskim;

lubuskim, w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żagańskim, żarskim.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 l/mkw. do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Według IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czy jest ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.