Ostrzeżenia IMGW w niemal połowie kraju. Tu widzialność mocno spadnie
Synoptycy IMGW wydali w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed gęstą mgłą.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alerty wydano w województwach.
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, giżyckim, piskim, mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, poza powiatami: sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim;
- śląskim, w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim;
- małopolskim, w powiatach: olkuskim, miechowskim, proszowickim;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim;
- lubelskim, poza powiatami: hrubieszowskim, zamojskim, biłgorajskim, tomaszowskim.
W wymienionych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą w mocy od godziny 22 w czwartek do godziny 9 rano w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.