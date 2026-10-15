Prognoza Ostrzeżenia IMGW w niemal połowie kraju. Tu widzialność mocno spadnie Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody w nocy Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy IMGW wydali w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed gęstą mgłą.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alerty wydano w województwach.

warmińsko-mazurskim , w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, giżyckim, piskim, mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, działdowskim;

podlaskim ;

mazowieckim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim , poza powiatami: sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim;

śląskim , w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim;

małopolskim , w powiatach: olkuskim, miechowskim, proszowickim;

podkarpackim , w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim;

lubelskim, poza powiatami: hrubieszowskim, zamojskim, biłgorajskim, tomaszowskim.

W wymienionych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alerty będą w mocy od godziny 22 w czwartek do godziny 9 rano w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: TVN24

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.