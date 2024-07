Ostrzeżenia IMGW. W burzach może wiać z prędkością do 100 kilometrów na godzinę

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia stracą ważność w godzinie 20-23 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 35 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą minimalnie od 17 do 23 st. C.