Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, tutaj pojawią się burze Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest mały grad. Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 16 w środę i wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Ponadto - oprócz obowiązujących ostrzeżeń - synoptycy IMGW prognozują wystąpienie intensywnych opadów deszczu. Zgodnie z prognozą zagrożeń alarmy pierwszego stopnia w środę mogą pojawić się w województwach dolnośląskim (powiaty: kłodzki, ząbkowicki) oraz opolskim (powiaty południowe).

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.