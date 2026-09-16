Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, tutaj pojawią się burze

|
Pochmurno, burze
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
IMGW ostrzega przed burzami w części kraju. Zjawiskom w środę mogą towarzyszyć opady gradu. Z prognozy zagrożeń wynika, że niektórych rejonach Polski mogą też pojawić się alarmy przed ulewami.

Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń.

>>> CZYTAJ TEŻ: Temperatura przekroczy 25 stopni, przyjdą burze. Później czeka nas zwrot

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia wydano w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest mały grad. Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 16 w środę i wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Ponadto - oprócz obowiązujących ostrzeżeń - synoptycy IMGW prognozują wystąpienie intensywnych opadów deszczu. Zgodnie z prognozą zagrożeń alarmy pierwszego stopnia w środę mogą pojawić się w województwach dolnośląskim (powiaty: kłodzki, ząbkowicki) oraz opolskim (powiaty południowe).

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę
Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Czytaj także:
Akcja gaśnicza na wybrzeżu Amalfi
Płomienie trawiły wybrzeże Amalfi. Ewakuowani turyści i mieszkańcy
Świat
Zapadlisko przed remizą w miejscowości South Strabane
Zapadlisko tuż przed remizą. Strażacy walczą z czasem
Świat
Opady w środę 16.09 ok. godz. 23
Radar opadów i burz. Tak będą wędrować nad Polską
Prognoza
Ulewa, deszcz
Trzy pogodowe zagrożenia. Gdzie mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
"Przytuliłem moich przyjaciół, potem porwały nas fale"
Świat
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Temperatura przekroczy 25 stopni, przyjdą burze. Później czeka nas zwrot
Prognoza
Widok z przełęczy Zawrat
Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach
Polska
Chaos na lotnisku w Katanii
Sycylia. Lotnisko w Katanii znów działa
Świat
Powodzie w Wielkim Kanionie
Przyszła powódź, kilka tygodni później znaleźli ciało
Świat
Na meksykańskie plaże przybyły setki tysięcy żółwi oliwkowych
Setki tysięcy żółwi na plażach. Po co tu przybyły
Ciekawostki
Eksperymentalna prognoza IMGW na jesień i początek zimy
Te miesiące mogą znacznie odbiegać od normy. Prognoza IMGW
Prognoza
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza
Świat
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
Nauka
Policjantom udało się złapać emu uciekiniera
Policja zatrzymała emu. "Nie dostał mandatu"
Świat
Akcja gaśnicza blisko miejscowości Benahavis w Andaluzji
Ewakuowano część mieszkańców, inni otrzymali alarm. Pożar w Andaluzji
Świat
Pożar zniszczył domki kempingowe na wyspie Brac
"Krzyczeliśmy, płakaliśmy, błagaliśmy"
Świat
Ciepło, pogodnie, wczesna jesień, późne lato
Na chwilę otworzy się droga dla ciepła. Będzie ponad 25 stopni
Prognoza
Hipopotamy w jednym z zambijskich rezerwatów
Zwierzęta padły po zakażeniu wąglikiem. Apel władz
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac na zdjęciu satelitarnym
Pożar na chorwackiej wyspie. Zdjęcie satelitarne pokazuje skalę
Świat
Rodzina z Teksasu straciła dom po uderzeniu pioruna
Piorun spalił ich dom. Poprzedni stracili w powodzi
Świat
Etna
Utrudnienia na sycylijskim lotnisku. Etna się przebudziła
Świat
Skutki powodzi błyskawicznej w amerykańskim stanie Connecticut
Przyszła ulewa. Straż odbierała "telefon za telefonem"
Świat
Dzik, Portugalia
Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Szukają pasażerów wywróconego promu. Nie mogą wysłać nurków
Świat
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Strumienie i rozbryzgi lawy rozświetliły noc
Świat
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców
Ciekawostki
Ratownik górski niedaleko Batyżowieckiej Próby
Spadł z kilku metrów, nie dawał oznak życia. Polak zginął w Tatrach
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac
Pożar w Chorwacji. "Straszliwa fala płomieni" i ewakuacje
Świat
Morze Karaibskie na zdjęciu satelitarnym
Rekordowo spokojny rok na Atlantyku. El Nino "ścina" huragany
Świat
Pogoda na 16 dni. Dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Pogoda na 16 dni: dwie duże zmiany. Jedna po drugiej
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom