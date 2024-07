Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza, a w środę - od 31 do 35 st. C. W nocy termometry mają pokazać minimalnie od 17 do 23 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20.30 w sobotę.