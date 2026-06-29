Aż trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed burzami. Uważajmy na ulewy

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Zagrażać nam mają burze i wysokie temperatury.

Burze w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Alarmy najwyższego stopnia przed burzami wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: krośnieńskim, świebodzińskim, żarskim, zielonogórskim, Zielona Góra, żagańskim, nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach: nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, rawickim, gostyńskim, śremskim, średzkim, poznańskim, Poznań;

dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, lwóweckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 do 70 litrów na metr kwadratowy, punktowo 90-100 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alarmy będą w mocy do godziny 6 we wtorek.

Burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowych;

lubuskim , w powiatach nieobjętych alarmami wyższego stopnia;

wielkopolskim , poza powiatem złotowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

łódzkim ;

mazowieckim , na południu i zachodzie województwa;

lubelskim , wszędzie poza powiatami północnymi;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

śląskim ;

opolskim ;

dolnośląskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wiać z prędkością nawet do 100 km/h. Miejscami sypnie też gradem.

Na zachodzie kraju alarmy będą w mocy do poniedziałku do godziny 12, zaś na wschodzie - w poniedziałek w godzinach 15-22. Lokalnie, w części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, niebezpiecznie może być do północy.

Burze. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach: zachodniopomorskim (poza powiatem sławieńskim) i wielkopolskim (w powiecie złotowskim).

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w poniedziałek w godz. 13-20.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

wielkopolskim , w powiatach wschodnich;

pomorskim , w powiatach południowych;

dolnośląskim , na wschodzie województwa;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach południowo-zachodnich;

podlaskim, wszędzie poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura w poniedziałek wyniesie od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura wahać się ma od 35 do 39 st. C.

Alarmy wygasną o godzinie 20 w poniedziałek. Miejscami mogą być kontynuowane.

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowych;

lubuskim ;

dolnośląskim , tam, gdzie nie wydano alarmów wyższego stopnia;

wielkopolskim , poza powiatami z wyższymi alarmami;

pomorskim , w centralnym pasie powiatów;

małopolskim , w powiecie tatrzańskim;

podlaskim , poza powiatami z czerwonym alarmem;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami z wyższym alarmem.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w poniedziałek sięgnie tam od 30 do 33 st. C.

Niebezpiecznie będzie do godz. 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW przed upałem Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB