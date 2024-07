Pogoda może być groźna aż do rana. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega przed burzami, które w nocy ze środy na czwartek przetoczą się nad częścią kraju. Zjawiskom towarzyszyć będą obfite opady deszczu i porywisty wiatr. Obowiązują też ostrzeżenia przed upałem, który jest spodziewany w czwartek. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

pomorskim , poza powiatami zachodnimi;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami wschodnimi;

wielkopolskim , poza powiatami północnymi;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim , w powiatach zachodnich;

łódzkim;

dolnośląskim , poza powiatami północno-zachodnimi;

małopolskim, w powiatach północno-zachodnich.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą ważne do godz. 2-5 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubuskim ;

opolskim ;

śląskim;

małopolskim , w powiatach północno-zachodnich;

świętokrzyskim, w zachodniej części województwa.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80-85 km/h. Lokalnie wystąpi grad. Alarmy będą ważne do czwartku do godz. 3-5.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla województw:

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego ;

lubelskiego ;

podkarpackiego ;

małopolskiego ;

świętokrzyskiego ;

łódzkiego, w powiatach wschodnich.

Temperatura maksymalna wyniesie od 31 do 35 st. C. W nocy termometry mają pokazać minimalnie od 17 do 23 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20.30 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

