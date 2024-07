Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. "Lokalnie możliwa trąba powietrzna"

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

W tych regionach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 80 l/mkw. oraz porywy wiatru do około 90 kilometrów na godzinę, lokalnie 120 km/h. Miejscami wystąpi grad. Lokalnie możliwa będzie trąba powietrzna.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy będą ważne od środy od godz. 16 do czwartku do godz. 2.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Alarmy będą ważne od środy od godz. 17 do czwartku do godz. 3. Mogą być kontynuowane z wyższym stopniem zagrożenia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w środę wyniesie od 31 do 35 st. C. W nocy termometry mają pokazać minimalnie od 17 do 23 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20.30 w sobotę.