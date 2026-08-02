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Ostrzeżenia IMGW. Przed nami skwar i burze

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parasol słońce upał
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: khairulhelmy/Shutterstock
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju wciąż panuje niebezpieczny dla zdrowia upał. Nadchodzące godziny mogą także przynieść burze z gradem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem zostały wydane w województwach:

  • lubelskim, w powiatach: janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, niżańskim, mieleckim, kolbuszowskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim;
  • małopolskim, w powiatach: myślenickim, wielickim, bocheńskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów.

Temperatura maksymalna w dzień osiągnie tu od 30 do 37 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 23 st. C. Alarmy będą ważne do godziny 20 w środę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

  • śląskim, w powiecie żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Temperatura maksymalna osiągnie tu od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 20 st. C. Alarmy obowiązują do godz. 20 w środę.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami zostały wydane w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad. Alarmy będą w mocy w niedzielę w godzinach 14-21.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodaprognoza pogodyUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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