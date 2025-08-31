Ostrzeżenia IMGW. Tam ulewy nie odpuszczają

IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą. W części kraju niedziela może zacząć się burzowo i deszczowo, a trudne warunki potrwają nawet do godzin popołudniowych. W części Polski mogą również wystąpić mgły.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami są w mocy w województwach:
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.
W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Wysokość opadu wyniesie 40-60 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.
Ostrzeżenia ważne będą do godz. 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
IMGW wydał także alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- mazowieckim, w powiatach południowych;
- świętokrzyskim;
- śląskim, w powiatach wschodnich;
- małopolskim, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniem wyższego stopnia;
- podlaskim, w powiatach: sokólskim, augustowskim, sejneńskim, grajewskim, monieckim, kolneńskim, Łomża, łomżyńskim oraz zambrowskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim i piskim.
W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie 20-35 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.
Na Śląsku i w Małopolsce alarmy weszły w życie o godz. 18 w sobotę, a na Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej wejdą o godz. 22 w sobotę. Wszędzie wygasną o godz. 10 w niedzielę.
Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 6 w niedzielę i wygasną o godz. 15 tego samego dnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Alerty obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
- wielkopolskim, w powiatach wysuniętych na północ;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.
Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 22 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock