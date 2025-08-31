Ostrzeżenia IMGW. Tam ulewy nie odpuszczają

IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą. W części kraju niedziela może zacząć się burzowo i deszczowo, a trudne warunki potrwają nawet do godzin popołudniowych. W części Polski mogą również wystąpić mgły.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami są w mocy w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.

W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Wysokość opadu wyniesie 40-60 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał także alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

mazowieckim , w powiatach południowych;

świętokrzyskim ;

śląskim , w powiatach wschodnich;

małopolskim , z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniem wyższego stopnia;

podlaskim, w powia tach: sokólskim, augustowskim, sejneńskim, grajewskim, monieckim, kolneńskim, Łomża, łomżyńskim oraz zambrowskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim i piskim.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie 20-35 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

Na Śląsku i w Małopolsce alarmy weszły w życie o godz. 18 w sobotę, a na Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej wejdą o godz. 22 w sobotę. Wszędzie wygasną o godz. 10 w niedzielę.

Na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 6 w niedzielę i wygasną o godz. 15 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Alerty obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

wielkopolskim , w powiatach wysuniętych na północ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.

Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 22 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW