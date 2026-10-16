Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Tutaj noc i poranek będą mgliste

|
Mgła, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą w nocy i w sobotni poranek. Synoptycy wydali alarmy w ośmiu województwach. Sprawdź, gdzie przygotować się na trudne warunki na drogach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim i oleckim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza powiatami: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock i gostynińskim;
  • łódzkim, w powiatach: łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim, tomaszowskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski i radomszczańskim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim, poza powiatami hrubieszowskim i tomaszowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim i dębickim;
  • małopolskim, w powiatach: miechowskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim i nowotarskim.

Synoptycy prognozują tutaj wystąpienie w wielu miejscach gęstej i długotrwałej mgły ograniczającej widzialność poniżej 200 metrów. Alarmy będą w mocy od godziny 21 w piątek do godziny 11 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
IMGWmgłapogodaostrzeżeniaprognoza pogody
Czytaj także:
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
Świat
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
Prognoza
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
Świat
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
Świat
Liście
Grabić czy zostawić? Ekspert wyjaśnia, co zrobić z liśćmi w ogrodzie
Polska
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła nie chce odpuścić. IMGW wciąż alarmuje
Prognoza
Indonezja
Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni
Świat
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę
Niedźwiedź odwiedził bibliotekę. Książki go nie interesowały, wolał coś innego
Ciekawostki
Szerszeń żółtonogi (Vespa velutina)
Szerszeń azjatycki pojawił się w Polsce
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
"Nikt z naszej grupy nie przestawał go szukać". Znaleźli ciało 12-letniego Ramiego
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
Nauka
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Czy czeka nas poprawa pogody?
Prognoza
Załamanie pogody w Stambule
Najwięcej deszczu od 40 lat. Trzy ofiary śmiertelne
Świat
Furgonetka zapadła się w ulicy
Dziura w drodze połknęła furgonetkę
Świat
Curry
Spróbowała curry, zaczął drętwieć jej język. Była w nim trutka na ślimaki
Świat
Mont Blanc
Wierzchołek Mont Blanc w ciągu roku stracił ponad metr wysokości
Świat
Jeleń
TPN apeluje, by nie zbliżać się do tych zwierząt
Polska
Brazylia
Deszcz zalał tunel. "To była kwestia sekund"
Świat
Pozostałości statku, który znaleziono u wybrzeży Turcji
Wrak tak stary, że nic z niego nie zostało. To rekordzista
Ciekawostki
Grzyby shimeji (Hypsizygus marmoreus)
Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia
Nauka
Skutki ulew na Rodos
Na Rodos ulice zamieniły się w rzeki. Nie żyje mężczyzna
Świat
Głowomłot tropikalny (Sphyrna lewini)
Młode głowomłoty upodobały sobie popularne australijskie plaże
Ciekawostki
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
Nauka
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
Prognoza
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
Prognoza
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
Nauka
Niebo nad Suwałkami
Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach
Polska
Dianjunus rex - nowo odkryty ogromny gatunek grzyba
Grzyb gigant. Odkryto nowy gatunek
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom