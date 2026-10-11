Tu trzeba uważać na ulewy z burzami. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla północnej części Polski. Alarmy dotyczą silnego deszczu oraz burz.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Żółte ostrzeżenia wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk;
- zachodnio-pomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin.
W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie do 35 l/mkw. Lokalnie opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alerty będą w mocy od godziny 18 w niedzielę do godziny 6 rano w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.