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Tu trzeba uważać na ulewy z burzami. Ostrzeżenia IMGW

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Nad morzem możliwe są burze
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: slick.sue/Vosualhunt (CC BY 2.0)
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W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem oraz burzami. Według synoptyków miejscami może spać nawet 35 litrów na metr kwadratowy deszczu. Sprawdź, gdzie trzeba uważać.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla północnej części Polski. Alarmy dotyczą silnego deszczu oraz burz.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte ostrzeżenia wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk;
  • zachodnio-pomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie do 35 l/mkw. Lokalnie opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alerty będą w mocy od godziny 18 w niedzielę do godziny 6 rano w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeulewyprognoza pogodypogodaprognoza
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