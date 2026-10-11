Prognoza Tu trzeba uważać na ulewy z burzami. Ostrzeżenia IMGW Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo w niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: slick.sue/Vosualhunt (CC BY 2.0)

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla północnej części Polski. Alarmy dotyczą silnego deszczu oraz burz.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte ostrzeżenia wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk;

zachodnio-pomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie do 35 l/mkw. Lokalnie opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Alerty będą w mocy od godziny 18 w niedzielę do godziny 6 rano w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.