Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , poza powiatami północnymi;

kujawsko-pomorskim , na północy województwa;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , w jego północno-wschodniej połowie;

lubelskim, w północno-wschodniej części województwa.

W tych miejscach synoptycy prognozują wystąpienie gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność może być miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 we wtorek do godziny 10 rano w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

