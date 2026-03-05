Logo TVN24
Prognoza

Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra

Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Sytuacja hydrologiczna w Polsce. IMGW ostrzega przed wzrostem poziomu wody w rzekach. W części kraju obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe alarmy obowiązują na terenie województw:

  • pomorskiego (dotyczą zlewni Martwej Wisły);
  • kujawsko-pomorskiego (dotyczą zlewni Osy, Drwęcy od Rypienicy do ujścia i od Welu do Rypienicy);
  • mazowieckiego (dotyczą zlewni Bugu i rzeki Omulew);
  • warmińsko-mazurskiego (dotyczą Pasłęki od Wałszy do ujścia).

W związku ze spływem wód roztopowych i opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a także powyżej stanu ostrzegawczego. Ponadto spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim (dotyczą zlewni: Górnej Łyny, Dolnej Łyny, Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legi, a także zlewni rzek: Węgorapy, Gołdapy, Szkwy i Rozogi);
  • podlaskim (dotyczą zlewni: Biebrzy, Niemenu, Supraśli, Narwi);
  • mazowieckim (dotyczą zlewni Narwi).

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Alarmy ważne będą do godziny 10 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

