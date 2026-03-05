Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia
Pomarańczowe alarmy obowiązują na terenie województw:
- pomorskiego (dotyczą zlewni Martwej Wisły);
- kujawsko-pomorskiego (dotyczą zlewni Osy, Drwęcy od Rypienicy do ujścia i od Welu do Rypienicy);
- mazowieckiego (dotyczą zlewni Bugu i rzeki Omulew);
- warmińsko-mazurskiego (dotyczą Pasłęki od Wałszy do ujścia).
W związku ze spływem wód roztopowych i opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a także powyżej stanu ostrzegawczego. Ponadto spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 12 w piątek.
Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia
Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim (dotyczą zlewni: Górnej Łyny, Dolnej Łyny, Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legi, a także zlewni rzek: Węgorapy, Gołdapy, Szkwy i Rozogi);
- podlaskim (dotyczą zlewni: Biebrzy, Niemenu, Supraśli, Narwi);
- mazowieckim (dotyczą zlewni Narwi).
W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Alarmy ważne będą do godziny 10 w piątek.
Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".
Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia
Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski