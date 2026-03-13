W tym powiecie przez część weekendu może silnie wiać

Sobota może przynieść umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach - nawet 50-70 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą pojawić się w sobotę w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
