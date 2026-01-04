Logo TVN24
Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW

Słupsk
W mocy alarmy nawet trzeciego stopnia
Źródło: TVN24
Zimowa aura w Polsce nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Pojawiły się też nowe alarmy - przed silnym mrozem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Czerwone alarmy przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin i sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim.

Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 50 centymetrów, punktowo około 60 cm.

Alarmy będą ważne do godziny 7 w poniedziałek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie

Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Polska

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim i białogardzkim;
  • pomorskim, w powiatach: puckim, wejherowskim oraz kartuskim.

W tych miejscach wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 30 cm, miejscami o 40 cm.

Alarmy wygasną o godz. 7 w poniedziałek.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Pomarańczowe alarmy przed zawiejami i zamieciami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, wejherowskim, puckim.

W regionach tych prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Alarmy będą w mocy do godz. 7 w poniedziałek.

W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, gryfickim, świdwińskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, wejherowskim, Gdańsk, Sopot, malborskim, tczewskim oraz nowodworskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim oraz lwóweckim,

Prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, lokalnie 15 cm. Miejscami na północy Polski wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 25 cm.

Ostrzeżenia na północy kraju ważne będą do godz. 7 w poniedziałek, a na południu do godz. 22 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, spodziewane są w województwach:

  • wielkopolskim, w powiatach wschodnich;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, gryfickim, świdwińskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, wejherowskim, Gdańsk, Sopot, malborskim, tczewskim oraz nowodworskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • podlaskim;
  • lubelskim, w północnej połowie regionu;
  • mazowieckim;
  • łódzkim, poza powiatami południowymi.

Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alarmy wygasną o godz. 20 w niedzielę.

Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach

Polska

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszaliński, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim.

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h.

Alarmy wygasną o godzinie 22 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

IMGW wydał żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim;
  • podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim.

W powyższych powiatach prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -17 do -14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 22 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

