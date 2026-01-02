Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Atak zimy. Ostrzeżenia IMGW w całym kraju. Na co się szykować

Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Miejscami wciąż mocno pada śnieg. Wieje także silny wiatr, który wywołuje zawieje i zamiecie śnieżne. W wielu częściach kraju występują oblodzenia, w związku z czym na drogach jest szczególnie niebezpiecznie. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu są w mocy w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: koszalińskim, Koszalin i sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim.

W tych miejscach wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 30 centymetrów, miejscami o 40 centymetrów.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w niedzielę.

Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, wejherowskim, puckim;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra,

Na Dolnym Śląsku prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów. Z kolei na północy Polski wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 25 centymetrów.

W północno-zachodniej i północnej części kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w poniedziałek. Na południu kraju alerty wygasną o godzinie 18 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w całym kraju, poza powiatami; sanockim, leskim i bieszczadzkim w województwie podkarpackim, nowotarskim i tatrzańskim w województwie małopolskim oraz żywieckim w województwie śląskim.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 8 rano w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65 km/h, spodziewane są w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, suskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych.

Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

W województwie podkarpackim i powiecie gorlickim ostrzeżenia będą w mocy do godziny 19 w piątek, w pozostałej części województwa małopolskiego i województwie śląskim - do godz. 16 w sobotę, a w województwie dolnośląskim - do godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszaliński, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h.

W większości województwa pomorskiego alerty są ważne do godziny 8 w sobotę, a na zachodzie województwa pomorskiego i w województwie zachodniopomorskim - do godz. 12 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW
Klatka kluczowa-133564
W całym kraju obowiązują liczne ostrzeżenia IMGW przed niebezpieczną pogodą
Źródło: TVN24

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWŚnieg
Czytaj także:
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Świat
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
Prognoza
Planeta swobodna
"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych
Nauka
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
Prognoza
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
Świat
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
Prognoza
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
Polska
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
Świat
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
Prognoza
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Świat
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Prognoza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom