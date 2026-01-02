Atak zimy. Ostrzeżenia IMGW w całym kraju. Na co się szykować

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: koszalińskim, Koszalin i sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim.

W tych miejscach wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 30 centymetrów, miejscami o 40 centymetrów.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, kołobrzeskim, gryfickim;

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, wejherowskim, puckim;

dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra,

Na Dolnym Śląsku prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów. Z kolei na północy Polski wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 25 centymetrów.

W północno-zachodniej i północnej części kraju ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w poniedziałek. Na południu kraju alerty wygasną o godzinie 18 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - oblodzenie

Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują w całym kraju, poza powiatami; sanockim, leskim i bieszczadzkim w województwie podkarpackim, nowotarskim i tatrzańskim w województwie małopolskim oraz żywieckim w województwie śląskim.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 8 rano w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65 km/h, spodziewane są w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, suskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;

dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, wałbrzyskim, Wałbrzych.

Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

W województwie podkarpackim i powiecie gorlickim ostrzeżenia będą w mocy do godziny 19 w piątek, w pozostałej części województwa małopolskiego i województwie śląskim - do godz. 16 w sobotę, a w województwie dolnośląskim - do godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszaliński, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h.

W większości województwa pomorskiego alerty są ważne do godziny 8 w sobotę, a na zachodzie województwa pomorskiego i w województwie zachodniopomorskim - do godz. 12 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

W całym kraju obowiązują liczne ostrzeżenia IMGW przed niebezpieczną pogodą Źródło: TVN24

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

