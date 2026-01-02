Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim. W nocy pokrywa śnieżna wzrosła tutaj miejscami o 5-10 centymetrów, a lokalnie w wyżej położonych regionach - około 15 cm. Prognozowane są dalsze opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65 km/h, spodziewane są w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W województwie dolnośląskim alarmy obowiązują do godziny 12 w piątek. W województwie podkarpackim i powiecie gorlickim - do godz. 19 w piątek, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem - do godz. 16 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszaliński, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h.

W północno-wschodniej części województwa pomorskiego alerty są ważne do godziny 8 w sobotę, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem - do godz. 12 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

