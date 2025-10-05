Na Bałtyku znów może być groźnie

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę ostrzeżeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na niedzielę i poniedziałek

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w niedzielę i poniedziałek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim.

Prognoza zagrożeń IMGW Źródło: IMGW

W niedzielę na Bałtyku nadal obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Szczególnie gwałtowna aura może wystąpić w zachodniej części morza, gdzie prognozowany jest wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz