Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Na Bałtyku znów może być groźnie

25a04377
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych. Synoptycy ostrzegają, że nadchodzące godziny mogą przynieść silne podmuchy wiatru. Sprawdź, gdzie na Wybrzeżu spodziewane są niebezpieczne warunki.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę ostrzeżeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na niedzielę i poniedziałek

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w niedzielę i poniedziałek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim.

Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza zagrożeń IMGW
Źródło: IMGW

W niedzielę na Bałtyku nadal obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Szczególnie gwałtowna aura może wystąpić w zachodniej części morza, gdzie prognozowany jest wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku
Ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku
Źródło: IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia

Polska
Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane

Sztorm przewrócił łódź, regaty przerwane

TVN24

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogodyIMGW
Czytaj także:
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica