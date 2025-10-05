Na Bałtyku znów może być groźnie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę ostrzeżeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń na niedzielę i poniedziałek
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w niedzielę i poniedziałek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim.
W niedzielę na Bałtyku nadal obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Szczególnie gwałtowna aura może wystąpić w zachodniej części morza, gdzie prognozowany jest wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP