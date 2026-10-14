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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr

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Silny wiatr
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną pogodą. W środę w części kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie mogą wystąpić niebezpieczne podmuchy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego 75 km/h. Alarmy będą obowiązywać w środę w godzinach 8-21.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodawiatr
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