Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego 75 km/h. Alarmy będą obowiązywać w środę w godzinach 8-21.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.